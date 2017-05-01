Эксперимент - день без телефона и других гаджетов для подростка Педагоги Запорожского авиаколледжа, заботящиеся о развитии и социализации своих учеников, предложили ребятам провести эксперимент. Прожить один день без телефонов и гаджетов. А чтобы время прошло с пользой, организовали подобие трудового отряда. Эксперимент получил название «Экологическая толока». При поддержке предприятия «МОТОР СИЧ», которое обеспечило ребят транспортом, был организован выезд на природу. В течении дня 30 студентов колледжа благоустраивали детскую площадку и аллею славы в запорожском селе Гнаровское. В задачи ребят входили такие работы как: уборка территории, покраска игрового оборудования, высадка растений, побелка деревьев и многое другое. Так же студенты познакомились с историей Гнаровского, расширяя тем самым свои познания о родном крае. На природе вдалеке от городских джунглей парни и девушки узнавали для себя много нового и даже позабыли о телефонах. Психологи говорят, потребность в общении для подростков очень велика и к сожалению часто сегодня ее удовлетворяют виртуально при помощи интернета. Этот эксперимент заставил познакомиться и вживую пообщаться ребятам разного возраста. Из 30 человек телефоны понадобились лишь троим, и то ради фото. Это говорит о том, что при наличии интересной альтернативы подросток спокойно может отказаться от гаджетов в пользу живого общения. Максимальное количество пропущенных звонков от родных и друзей среди этой фокус-группы было 32 за день. Минимально – 8 пропущенных. Педагоги говорят, без сомнений мобильные телефоны с их обилием возможней и функций сегодня плотно вошли в нашу жизнь, но такие разгрузки очень полезны для ребят, чтобы развивать в них коммуникативные навыки и помогать им социализироваться. К тому же хоть и говорят, что хорошими делами прославиться нельзя, будущие моторостроители все же запомнились жителям села Гнаровское. Да и самим ребятам было интересно и необычно так прожить один день. По словам педагогов по возвращении несколько студентов, приезжих из области, выступили с инициативой помочь в облагораживании территорий и их населенных пунктов. Так что есть вероятность, что таким образом в авиационном колледже положили начало новой доброй и полезной традиции. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Май 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31