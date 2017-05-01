|
Разборки на автостанции в Бердянске
|
Люди в военной форме насильно затащили водителя маршрутного такси в микроавтобус, на котором они приехали. Конфликт, по словам пострадавшего, начался во время рейса из Запорожья, когда участник АТО потребовал остановить транспорт в неположенном месте и стал вырывать руль. А через десять минут после прибытия в Бердянск группа в камуфляже тащила его в свой транспорт. Когда же была вызвана полиция, они сами прибыли в горотдел. Водитель снял побои, правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!