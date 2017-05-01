ТРК "Алекс"
Разборки на автостанции в Бердянске

Люди в военной форме насильно затащили водителя маршрутного такси в микроавтобус, на котором они приехали. Конфликт, по словам пострадавшего, начался во время рейса из Запорожья, когда участник АТО потребовал остановить транспорт в неположенном месте и стал вырывать руль. А через десять минут после прибытия в Бердянск группа в камуфляже тащила его в свой транспорт. Когда же была вызвана полиция, они сами прибыли в горотдел. Водитель снял побои, правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. 

  
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