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ДТП в Коммунарском районе Запорожья
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Водитель «хьюндай» врезался в припаркованные «жигули» и «запорожец». После чего покинул салон и скрылся в подъезде дома, потеряв при этом в машине кроссовок. Вместо него на место происшествия явился другой мужчина , у которого обнаружили одну и пятьдесят восемь сотых промилле в крови. В аварии пострадал пассажир иномарки. Кто на самом деле находился за рулём установит следствие.
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