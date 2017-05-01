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Запорожские маршрутки: чисто, комфортно и с уважением?
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Почему льготников продолжают ограничивать в проезде в маршрутках? Подорожает ли проезд в запорожских маршрутках? Что такое «единый билет» и когда он заработает в Запорожье? На эти и многие другие вопросы Вы можете получить ответ на телеканале «АЛЕКС» в социальном проекте «DE JURE. С точки зрения закона». Приглашенный гость начальник управления транспорта и связи Запорожского горсовета Александр Власюк и наш постоянный эксперт в юриспруденции Иван Черкашин расскажут вам алгоритм выхода из кризисной ситуации. Звоните и участвуйте в нашем диалоге в прямом эфире по телефонам 213-91-48 и 213-01-09.
Телеканал «АЛЕКС» 17 мая в 20:00
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!