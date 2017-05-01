Запорожские маршрутки: чисто, комфортно и с уважением? Почему льготников продолжают ограничивать в проезде в маршрутках? Подорожает ли проезд в запорожских маршрутках? Что такое «единый билет» и когда он заработает в Запорожье? На эти и многие другие вопросы Вы можете получить ответ на телеканале «АЛЕКС» в социальном проекте «DE JURE. С точки зрения закона». Приглашенный гость начальник управления транспорта и связи Запорожского горсовета Александр Власюк и наш постоянный эксперт в юриспруденции Иван Черкашин расскажут вам алгоритм выхода из кризисной ситуации. Звоните и участвуйте в нашем диалоге в прямом эфире по телефонам 213-91-48 и 213-01-09. Телеканал «АЛЕКС» 17 мая в 20:00 ВАЖНО megogo.net.

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