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В Запорожье состоялась презентация документальной картины
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В кинотеатре имени Довженко состоялась презентация одноименной документальной картины о талантливых представителях армянской общины Запорожья. Над созданием картины работали больше года. В фильме - 10 эпизодов, каждый из которых раскрывает историю запорожских представителей армянской общины, которые за пределами исторической родины смогли найти свое предназначение в спорте, науке, искусстве, промышленности и не только и вдохновили своими достижениями других людей. В будущем создатели картины и представители армянской общины планируют собрать еще больше материала, чтобы продолжить рассказ об армянах, которыми можно по-настоящему гордиться.
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