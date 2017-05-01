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Кому выгодно смятение в умах
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Во избежание раскола общества духовенство и власти региона обратились к народным депутатам Украины с просьбой обратить внимание на изменения в Закон Украины «О религиозных организациях». Ранее представители конфессий заявляли о возможности массовых акций протеста. Как заявляют представители конфессий в своем обращении, законопроекты ограничивают право на свободу мировоззрения и вероисповедания, содержат признаки дискриминации и разделения по религиозному признаку. Поэтому принимают совместное обращение. Чтобы проинформировать об обострении ситуации в области в связи с предложенными изменениями в Закон «О свободе совести и религиозных организациях», глава облгосадминистрации пообещал подготовить письма в адрес народных депутатов Верховной Рады Украины и Президента Украины. Между тем, Главное научно-экспертное управление Верховной Рады предложило отклонить указанные законопроекты в первом чтении.
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