Заседании коллегии облгосадминистрации и Совета регионального развития в Запорожье Итоги отопительного сезона, «Урожай-2017», завершение учебного года, летний отдых и результаты децентрализации - эти вопросы рассматривали на совместном заседании коллегии облгосадминистрации и Совета регионального развития. Отопительный сезон в целом прошел в штатном режиме. За все время отключили только раз учебный комплекс в Черниговском районе, для школьников объявили каникулы. Причина – выход из строя электрощитовой. Задержали сезон в некоторых бюджетных учреждениях из-за несвоевременной поверки приборов учета газа. Что касается операции "Урожай", то фискальная служба проанализировала декларации субъектов, которые до этого их не подавали. Сумма впечатлила - более 50 млн. гривен. Так что в этом году операция «Урожай» будет продолжена, заверил председатель облгосадминистрации. ВАЖНО megogo.net.

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