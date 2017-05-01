ТРК "Алекс"
Заседании коллегии облгосадминистрации и Совета регионального развития в Запорожье

Итоги отопительного сезона, «Урожай-2017», завершение учебного года, летний отдых и результаты децентрализации - эти вопросы рассматривали на совместном заседании коллегии облгосадминистрации и Совета регионального развития. Отопительный сезон в целом прошел в штатном режиме. За все время отключили только раз учебный комплекс в Черниговском районе, для школьников объявили каникулы. Причина – выход из строя электрощитовой. Задержали сезон в некоторых бюджетных учреждениях из-за несвоевременной поверки приборов учета газа.  Что касается операции "Урожай", то фискальная служба проанализировала декларации субъектов, которые до этого их не подавали. Сумма впечатлила - более 50 млн. гривен. Так что в этом году операция «Урожай»  будет продолжена, заверил председатель облгосадминистрации.

  
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