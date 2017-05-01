|
«ЗТР» первым завершил выступления в чемпионате Украины
|
Свой последний матч в рамках регулярного первенства подопечные Виталия Ната провели на выезде с Нетишинским «Энергетиком». Отчетный матч запорожцы начали уверенно и уже на 11-й минуте они вели с преимуществом в 5 мячей. Разрыв в счете сохранялся и до конца первого тайма - 11:17. В том же ключе прошла и вторая половина игры. Поэтому в итоге безоговорочная победа ЗТР при счете - 20:37.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!