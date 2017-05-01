Чемпионат Украины по вольной борьбе среди кадетов Карина Колесник успешно справилась со своей главной задачей - выиграла чемпионат Украины по вольной борьбе среди кадетов. Соревнования проходили в Черновцах, а за медали спорили спортсмены 2000-2001 г.р. В весовой категории 60 кг Карина провела три поединка. В первом уверенно выиграла у соперницы из Кривого Рога, во втором не менее профессионально разобралась с харьковчанкой. А в финале боролась за золото с оппоненткой из Херсона. Кроме золота чемпионата Украины Карина Колесник гарантировала себе место в национальной сборной, которая в июле будет представлять страну на чемпионате Европы в Сараево. Для нашей спортсменки это континентальное первенство по борьбе станет вторым в карьере. ВАЖНО megogo.net.

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