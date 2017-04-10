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Внимание, спам-рассылка в Запорожье
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На сайте запорожского областного управления государственной фискальной службы появилось объявление, в котором предупреждается, что от имени ДФС Украины руководителям предприятий могут прийти письма-обращения с требованием просмотреть вложения. Налоговики сообщают, что электронная почта, с которой отправляется спам, содержит символы, fiskalna-ua.clab, но эти адреса не имеют отношения к ДФС. Официальные почтовые адреса службы зарегистрированы в домене sfs.gov.ua
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