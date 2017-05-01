Чувства - масляными красками В галерее «АртЭль» открылась шестая персональная выставка запорожского автора Веры Устянской. На этот раз она решила не ограничивать пространство только своими полотнами, а предоставила слово своей дочери – Василисе Ткач. Вкусный обед – коты смотрят на тарелку с рыбой. Пожалуй, самая запоминающаяся работа с неизбитым сюжетом. А вообще, на выставке много вкусностей. И конфеты, и крыжовник. И даже белые розы на черном бархате, и теплый свет вечернего солнца, и внутренний дворик, дождь и первый снег. Все эти работы полны чувств. География не имеет значения. Как говорится яблоко от яблони. Дочке Веры Устянской Василисе – всего 2 и семь. Первый раз вязла краски в 8 месяцев, а то, что получилось сейчас мама показывает вместе со своими работами. Каждая из них со своим номером. Посетителям своей выставки Вера предлагает проголосовать за понравившиеся, календарь – в подарок. Результаты обещает опубликовать в соцсетях, тогда станет ясно, какие чувства автора оказались наиболее близки ее зрителям. ВАЖНО megogo.net.

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