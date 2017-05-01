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Он-лайн курсы в Запорожье
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Теперь выпускники могут готовиться к внешнему независимому оцениванию он-лайн. Курсы по украинскому языку и литературе, истории Украины и математике представило Министерство науки и образования. Они включают видеоматериалы, тестовые задания, конспекты лекций, презентации и он-лайн консультации преподавателей. Зарегистрироваться для прохождения подготовки необходимо на сайте платформы массовых открытых он-лайн курсов Прометеус. prometheus.org.ua
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!