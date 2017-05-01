Детский сад в Запорожье отремонтировали за деньги правительства Германии Эти средства были выделены для поддержки регионов, которые приняли наибольшее количество внутренне перемещенных лиц. Этот детский сад - первый большой объект, созданный немецкой компанией в рамках программы «Развитие социальной инфраструктуры в связи с увеличением количества внутренне перемещенных лиц в Запорожской области». Германия была первой кто протянул руку помощи во время кризиса на востоке, и этот проект – логичное продолжение гуманитарной помощи. Первыми на экскурсию в отремонтированный детский сад идут его будущие воспитанники. До этого он не работал 20 лет. Теперь в нем смогут заниматься 75 детей. Как это будет – они могут попробовать уже сегодня. А всего по Запорожью больше 1000 детей стоят на очереди в дошкольные учреждения. ВАЖНО megogo.net.

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