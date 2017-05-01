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Воры-гастролеры в Запорожье
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В Запорожье задержали банду, которая обворовывала квартиры пенсионеров, сообщает пресс-служба областного управления полиции. В течение 2014-2017 годов четверо злоумышленников совершили более 100 краж на территории Полтавской, Кировоградской и Запорожской областей. Под видом продавцов дешевых продуктов они попадали в квартиры пенсионеров, где совершали кражу денег и ценных вещей. Продолжается следствие. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.
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