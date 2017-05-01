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ДТП на улице Победы в Запорожье
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Сегодня ранним утром в районе остановки общественного транспорта «Ласточка» автомобиль «Ланос» врезался в столб. В машине находилось двое мужчин, один из которых получил телесные повреждения, его забрала "скорая". Свидетели происшествия сообщили патрульным, что в машине находилась девушка, которая после аварии сбежала. На машине есть шашки такси, но, как сообщил участник ДТП, машину они взяли у знакомого таксиста, чтобы покататься. Во время общения с мужчиной, который остался возле автомобиля, полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения. Они осмотрели мужчину и обнаружили у него в карманах 4 пакета с зеленым веществом, похожим на наркотики. Пятый пакетик с наркотиками нашли в машине. У сбежавшей женщины, которую вскоре нашли на трамвайной остановке, тоже нашли наркотики. Изъятые вещества отдали на экспертизу.
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