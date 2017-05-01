В Беленьком завершается строительство перегрузочнго терминала В селе Беленьком завершается строительство перегрузочного терминала компании «Нибулон». Сколько осталось сделать, когда объект примет первых поставщиков и что он даст региону – об этом говорили в ходе производственного совещания. Строительные работы подходят к концу. Там задействованы семьдесят пять подрядных организаций и более тысячи специалистов, которые работают круглосуточно. График соблюдается, по словам генерального директора компании Алексея Вадатурского, всё будет выполнено в установленные сроки. Толчок, который даст этот объект для развития региона, будет серьёзным. Это и новые рабочие места, и детенезация рынка зерна, и значительное улучшение условий для аграриев, которым не надо будет отправлять зерно или масличные культуры за 450 километров в Николаев или ещё дальше в Одессу, теряя при этом до 900 гривен на каждой тоне. Кроме того, компания взяла на себя и дополнительные социальные обязательства. Уже построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения, которые не только помогли региону, но и спасли Днепр от экологической катастрофы. Также будет отремонтирован и оборудован современный компьютерный класс в местной школе, приведены в надлежащее состояние прилегающая территория, парковые зоны и отремонтированы дороги. ВАЖНО megogo.net.

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