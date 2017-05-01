Брак за сутки в Запорожье С начала апреля в Запорожье проводится регистрация брака в рамках пилотного проекта Минюста. По словам представителей профильного управления, он значительно упростит процедуру для брачующихся, которым не придется ждать тридцать календарных дней с момента подачи заявления в ЗАГС. Распоряжением Кабмина от июля 2016 года такая услуга предоставляется субъектам хозяйствования – юрлицам публичного права. В Запорожье такой субъект, или организатор регистрации брака, пока один – концертный зал областной филармонии. Для ускоренной регистрации брака нужно обратиться к организатору, заключить с ним соответствующий договор и предоставить необходимые документы. В нашем городе ускоренная процедура регистрации брака реализуется в Запорожском городском, Коммунарском, Днепровском и Александровском ЗАГСах. В целом, за год действия проекта в Украине брак за сутки заключили более 7 тысяч пар, в Запорожье состоянием на 7 мая - 13. Необходимую информацию можно получить на сайте территориального управления Минюста. ВАЖНО megogo.net.

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