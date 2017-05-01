Опасный перекресток в Запорожье Перекресток улицы Гагарина и проспекта Соборного – оживленное место. Здесь для регулировки движения стоят несколько светофоров во всех направлениях. Однако запорожцы обращают внимание на то, что из-за маршруток, вечно толпящихся на подъезде к остановке, не видно сигнала светофора. Ситуация, когда в погоне за клиентом маршрутка притормаживает на пешеходном переходе, здесь наблюдается постоянно, особенно в часы пик, говорят местные жители. Таким образом, пешеходу не видно своего светофора, ориентироваться приходится на сигнал светофора на другой стороне дороги. И тут пешехода ожидает подвох. На этом месте светофоры работают не синхронно. Разница между загоранием зеленого света у ближнего и дальнего светофора 10 секунд. Это сделано для того, чтобы разгрузить перекресток. Но, пешеход, которому маршрутка заградила обзор, смотрит на ту сторону дороги, где уже горит зеленый, начинает движение, а на его стороне еще проход запрещен. Это вполне могло стать причиной ДТП, произошедшего здесь 6 мая. Напомним, отец и его 11-летний сын переходили дорогу между маршрутками, рядом с пешеходным переходом в районе улицы Гагарина. Их сбила иномарка. В результате ДТП мужчина и мальчик получили тяжелые травмы. Ребенок сейчас в коме, у него тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и перелом плеча. Родные обращаются за помощью к неравнодушным запорожцам. Оказать финансовую поддержку можно по реквизитам, а так же по телефону матери мальчика и жены пострадавшего мужчины. номер карты ПБ: 5168 7556 2912 5770 Шиян Екатерина тел.: 068-861-25-74 ВАЖНО megogo.net.

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