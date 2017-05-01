- На автостоянке возле одного из гипермаркетов Запорожского района сканировали код сигнализации автомобиля «Митсубиси Лансер» черного цвета и похитили имущество. После злоумышленники попытались покинуть место преступления, но после преследования были задержаны. Ими оказались жители Запорожья 1987, 1991 и 1992 годов рождения. Похищенное имущество и устройство для сканирования кода сигнализации изъяты. В настоящее время доказана причастность членов группировки к совершению еще одного грабежа и 3 краж.

- 12 мая в 20 часов неизвестный угрожая ножом в лифте на улице Запорожской, забрал у девушки деньги и банковские карточки. Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен, житель Севередонецка Луганской области 1982 года рождения, ранее судимый за корыстные преступления. Он проживал в Запорожье в течение месяца и зарабатывал на жизнь преступным путем. 14 мая после совершения очередного преступления злоумышленник был задержан.

- При профилактической отработке Вознесеновского района остановили автомобиль «Mercedes Benz» S320, который двигался с нарушениями дорожных правил. Во время проверки регистрационного документа заметили признаки подделки. По базе данных, этот номерной знак принадлежит автомобилю «Opel Vectra». Как оказалось, Mercedes сняли с учета в 2010 году, а в 2016 году поставили на учет под другим госномером в Одесской области.