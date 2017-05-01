Страсти по-натальевски в Запорожском суде Сегодня в Запорожском районном суде рассматривали исковое заявление и.о. Натальевского сельсовета Анжелы Рябоконь против избирательной комиссии. История в Натальевском сельском совете напоминает многосерийную драму. 11 января экс-секретарь Натальевского сельсовета Анжела Рябоконь провела с местными депутатами неправомерную сессию, в результате которой утвердила себя в должности исполняющей обязанности сельского совета. После этого против нее возбудили уголовное дело по части подделки документов и незаконном захвате власти. Следствие затянулось, в результате чего была полностью парализована работа сельского совета, работники которого 4 месяца не получают зарплату, не имеют средств погасить долг сельсовета за коммунальные услуги. Чтобы привлечь внимание к проблеме, недавно несколько десятков жителей Натальевки перекрывали трассу Харьков-Симферополь, требуя правоохранителей урегулировать проблему с заблокированными денежными счетами, из которых выделяются зарплаты сотрудникам сельсовета, а также средства на нужды Натальевки. До этого жители села собирались под стенами облгосадминистрации, протестуя против бездействия правоохранителей в отношении Анжелы Рябоконь. Перед проведением январской сессии четыре депутата Натальевского сельсовета, среди которых и Рябоконь, были отозваны законно по народной инициативе, говорит председатель сельского совета Владимир Гурицкий. Иск Анжелы Рябоконь против избирательной комиссии Натальевского сельсовета – один из четырех, поданных местными депутатами против действий громады в отношении их отзыва от выполнения депутатских полномочий. На сегодняшнем заседании Запорожского районного суда адвокатом Анжелы Рябоконь было подано ходатайство о привлечении дополнительных свидетелей, чтобы приобщить их показания к делу. В итоге заседание перенесли на 16 мая. ВАЖНО megogo.net.

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