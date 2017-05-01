Дни Европы в Запорожье отмечают вместе с «Патриотической весной» На площади Фестивальной активисты развернули большой флаг Евросоюза, там же работал еврогородок, а хорошее настроение создавали творческие коллективы. Студенты разворачивают большой флаг Европы, а дети несмотря на дождь принимают участие в конкурсе рисунков на асфальте. Под открытым небом расположился «Европейский городок», «спортивный городок» и «Техномост». Здесь можно познакомиться с культурой и традициями европейских стран, увидеть показательные выступления и выставку изобретений юных техников, а также принять участие в конкурсах, мастер-классах и спортивных соревнованиях. Так в Запорожье начинаются дни Европы. Одновременно на площади продолжается культурно-художественная акция «Патриотическая весна». Работает выставка военной техники, полевая кухня, стоят стенды о службе по контракту в Вооруженных Силах Украины, а благотворительный фонд собирает взносы для помощи бойцам в зоне АТО. ВАЖНО megogo.net.

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