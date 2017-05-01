20 мая врачи отмечают Всемирный День травматолога Как сегодня обстоят дела с травматизмом и отчего чаще всего страдают запорожцы – выясняли наши корреспонденты. За прошлый год через травмпункт 5-й больницы прошли более 22 тысяч пациентов. Это даже больше чем через все лечебное заведение. Последний пик был на майские праздники – 6 мая приняли 101 человека, за 6 дней провели 120 операций. Чаще всего были переломы и резаные раны. Всех кто нуждается в оперативном лечении - отправляют в отделение травматологии и политравмы. Рассчитанное на 70 коек, оно не пустует. Поступают 10-15 человек в сутки. Врачи констатируют увеличение тяжести травм, особенно во время ДТП. Правда, и лечат теперь уже совсем по другому. И результаты такого лечения как говорится налицо. ВАЖНО megogo.net.

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