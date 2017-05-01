Международные научно-технические чтения имени Можайского сегодня открыли на предприятии «МОТОР СИЧ»

На конференцию съехались участники со всей Украины. Уже по традиции научно-технические чтения им. Можайского собирают в стенах предприятия «МОТОР СИЧ» до сотни молодых специалистов, инженеров, научных работников авиастроительной отрасли и студентов ВУЗов. Сегодня сюда съехались участники из Киева, Одессы, Сум, Харькова, Днепра. Выступая с докладами, они предлагают свои идеи совершенствования производства авиационной продукции. В торжественной обстановке в конференц-зале предприятия «МОТОР СИЧ» проходит открытие конференции, которая продлится 2 дня. С приветственными словами к молодежи обращаются представители программного комитета.

Павел Жеманюк, технический директор АО «МОТОР СИЧ»: « вы, работая во всех этих областях науки, на своем рабочем месте, новым, молодым взглядом можете на новый уровень поднять те достижения, которые были сделаны. И думаю, что каждый из вас в перспективе будет защищать кандидатскую».

Игорь Кравченко, генеральный конструктор ГП ЗМКБ «ИВЧЕНКО-ПРОГРЕСС»: « я тоже начинал как и вы с этих конференций, сначала на своем предприятии, потом также на конференциях уже международных. Я уверен, что все те идеи, которые вы разрабатываете, найдут применение на нашем предприятии для того, чтобы наша техника была конкурентно способной».

Сергей Беликов, ректор ЗНТУ: «хочется только всех нас поздравить, потому что есть «МОТОР СИЧ», потому что есть «ПРОГРЕСС», потому что есть Вячеслав Александрович Богуслаев. Эти традиции продолжаются, приумножаются, и каждый из вас, прикоснувшись к этой тематике продолжает свой научный рост».

После торжественного открытия конференции гостям из других городов провели экскурсию про предприятию «МОТОР СИЧ». А начнут выступать со своими докладами участники уже завтра, в живописном уголке Запорожской области – в городе Приморск, где предприятие «МОТОР СИЧ» гостеприимно распахнуло для них двери базы отдыха «Прибой». Подробнее о чтениях им. Можайского и о призерах с лучшими докладами смотрите в одном из следующих выпусков новостей «Алекс-информ» на телеканале «АЛЕКС».