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В Киеве прошел «Кубок Посла Республики Корея» по тхеквондо ВТФ
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Успешно выступили на соревнованиях юные воспитанники спортклуба «МОТОР СИЧ». Золотую награду среди юношей завоевал Илья Пикуза, а среди девушек не было равных Диане Круш. Серебряными призерами соревнований стали Максим Маненков, Егор Козел и Мартирос Тарханян. Кроме того Мартирос был награжден специальным призом как «лучший спортсмен турнира среди юношей».
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