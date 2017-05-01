Чемпионат Украины по легкой атлетике Простуда лишила возможности Елизавету Новицкую показать свои лучшие результаты на Чемпионате Украины среди спортивных школ. Сегодня она имеет шанс доказать свое превосходство. На старте готовится также еще одна из лидеров этой возрастной категории Изабелла Стрельцова, говорит, что после предыдущего забега на национальном первенстве много работала над ошибками чтобы еще больше улучшить свои показатели. По результатам первого забега с разницей в несколько сотых секунды она финиширует третьей. А воспитанница ДЮСШ №10 Елизавета Новицкая становится первой. Впрочем как Елизавета, так и Изабелла должны представить нашу область на командном Чемпионате Украины, что уже 16 мая примет Кропивницкий. Открытый чемпионат города - это первый официальный старт в календаре федерации легкой атлетики. Проверка готовности спортсменов к ряду чемпионатов - главная цель этих соревнований. Здесь будет отобрано сразу три сборных для участия в чемпионатах национального масштаба. ВАЖНО megogo.net.

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