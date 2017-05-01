В Запорожской области суды получат новые помещения На сегодня многие здания судов не только в Запорожье, но и по всей Украине не соответствуют необходимым нормам. Для исправления ситуации в нашем городе начата реконструкция нового здания для Орджоникидзевского районного суда, помещения которого много лет находились в не приспособленных для отправления правосудия помещениях. Двухэтажное здание, расположенное по улице Победы 107б Запорожья недавно было передано в пользование Судебной администрации Украины. В апреле 2017 года за средства госбюджета начата реконструкция. После нее это здание, предназначенное для размещения Орджоникидзевского районного суда, должно полностью соответствовать современным требованиям осуществления правосудия. После открытия нового здания суда, запланированного на конец первого квартала 2018 года, в нем будет работать 18 судей, оборудуют 9 залов для судебных заседаний. Сейчас в Орджоникидзевском суде их всего 4. Кроме того, накануне в Приморске торжественно открыли новое административное здание Приморского районного суда Запорожской области. ВАЖНО megogo.net.

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