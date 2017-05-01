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Итоги сезона Запорожской филармонии
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15 премьерных концертных программ и 8 музыкальных детских сказок, гастроли по стране и экскурсии по концертному залу. Областная филармония довела итоги творческой деятельности в 77-м концертном и 60-м симфоническом сезонах. Концертный и симфонический сезоны, что называется - удались. Более 300 культмассовых мероприятий областной филармонии постели примерно 45 тысяч зрителей. Своим искусством радовали столичную публику и жителей глубинки. Хотя сезоны и завершаться в мае, сидеть без дела артисты не будут. Рассчитывают, их искусство будет востребовано во время выступлений на базах отдыха Азовского побережья, а уже в следующем сезоне обещают премьеру – незаслуженно забытую оперу Глиера «Запорожские казаки».
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