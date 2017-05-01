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Ищут очевидцев ДТП
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30 апреля примерно в 4:15 водитель «Опель Виваро» на автодороге Запорожье-Донецк вблизи села Подгорное Новониколаевского района изменил направление движения, выехал на обочину, автомобиль занесло и он опрокинулся. В результате одна пассажирка скончалась на месте, еще пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Очевидцев ДТП просят обращаться в отдел расследований главного управления полиции области на Матросова, 29, кабинет 726 или по телефону (061) 239-24-70
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