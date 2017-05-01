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Флаг Европы поднят над Хортицей
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11 мая утвердили Соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Европейским Союзом. И в области начинали отмечать День Европы. На самом высоком флагштоке Запорожья торжественно подняли флаг Евросоюза. Курган на острове Хортица вблизи Музея истории запорожского казачества. Под звуки «Оды радости» - официального гимна ЕС – на самом высоком флагштоке города высотой почти 40 метров поднимают большой – 4 на 6 метров - флаг Евросоюза. На смотровой площадке музея – молодежный флешмоб, флаг Украины символично перекликается с европейским. Владельцам биометрических паспортов дали зеленый свет для коротких поездок по Европе. Флаг Евросоюза будет развиваться над Хортицей по крайней мере до Дня Европы. А может быть до номинального введения безвизового режима. 17 мая в Страсбурге должны подписать соответствующий законодательный акт. Решение опубликуют в Официальном журнале Союза - и через 20 дней оно вступит в силу. Таким образом, безвизовые поездки вероятно начнут действовать уже с 11 июня.
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