Молочный лиман снова соединился с Азовским морем В Кирилловке расчистили протоку, через которую рыба шла на нерест. Проблемы с закупоркой поймы начались практически сразу после расформирования местного рыбхоза и обострились до начала 2000-х, когда расчищать пролив практически перестали. Периодические попытки исправить ситуацию часто приводили только к ее ухудшению. Например, подрядчики вместо расчистки занимались только добычей песка. Теперь за 2 недели сделана попытка решить проблему не решавшуюся годами. Чтобы рыба зашла на нерест лиман должен наполниться водой. Заинтересованы в этом прежде всего сами пользователи водных ресурсов – рыбаки, занимающиеся промышленным ловом. Поэтому сами собрали деньги, заправили два экскаватора и начали расчищать. Кроме рыбоводства, промоина имеет для Кириловки и другое значение. Пока она есть – не размывает берег, а когда нет – лиман высыхает. Из-за этого когда-то процветающая зона детского отдыха в Алтагире пришла в упадок и многие лагеря даже разобрали. Пролив, через который в лиман заходит рыба, периодически будет заносить песком, поэтому чистить надо весной и осенью. На последней сессии облсовета выделили на эти цели 1,5 миллиона гривен - чтобы не зависеть от капризов спонсоров. ВАЖНО megogo.net.

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