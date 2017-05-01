|
Ремонт переезда в Запорожье
|
В Запорожье продолжаются ремонтные работы в Александровском районе, где на пересечении улиц Днепровская и Александровская идёт ремонт трамвайного переезда. Здесь работы близятся к завершению. В сроки подрядчик укладывается. На этот ремонт были выделены 920 тысяч гривен. При этом движение трамвая останавливали только на один день. Также ведутся работы и на других участках района. Ремонт трамвайного переезда начался в конце апреля, завершить его должны до 25 мая, но руководство района и подрядчика обещают, что объект сдадут на этой неделе.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!