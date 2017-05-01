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В Запорожском краеведческом музее открылась выставка, посвящённая "расстреляному Возрождению"
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Экспозиция рассказывает об украинских писателях, репрессированных во времена великого террора 1937-38 годов. Фрагменты допросов, уникальные фотографии, исторические данные о жизни и смерти более 20 писателей, представителей «расстрелянного Возрождения», ставших жертвами репрессий во время террора тридцать седьмого-тридцать восьмого годов. Всё это включает в себя фотодокументальная выставка, организованная киевским национальным историко-культурным мемориалом «Биковнянские могилы» и украинским независимым издательством «Смолоскип». В тридцатых годах прошлого столетия для захоронения расстрелянных НКВД было выделено больше 5 гектаров этого леса. Даже спустя столько времени неизвестно точное число жертв репрессий – оно колеблется от 20 до 100 тысяч человек. И это только под Киевом. Также существуют мартирологи, то есть списки невинно казнённых, и в Запорожье, Днепре, Харькове, других областных центрах и не только. Исследование продолжается. Сейчас известно о судьбах ещё 80 расстрелянных писателях. На выставке представлена лишь небольшая часть исторических фактов, которые до конца восьмидесятых скрывались советской властью. Но даже такое малое количество сведений даёт представление о масштабах террора и репрессий, уничтожавших цвет украинской нации.
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