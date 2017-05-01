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Поножовщина на улице Базарной в Запорожье
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Как пояснили в пресс-службе патрульной полиции, ссора возникла из-за девушки. В конфликте участвовали трое мужчин по схеме два на одного, драка закончилась ударом ножом в плечо и бегством первых. Прибывшие полицейские оказали помощь раненому и бросились на поиски подозреваемых, которых обнаружили в одном из соседних дворов. Те даже попытались напасть на правоохранителей, но были задержаны и отправлены в райотдел, нож нашёлся при обыске, хотя владелец пытался от него избавиться.
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