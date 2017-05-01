Расправа хулиганов за якобы нелестные высказывания, в итоге - уголовное производство Двое задержанных 1998 года рождения, уроженцы Запорожья и Бердянска, в курортном городе напали на девятнадцатилетнего студента местного вуза. Угрожая ножом и пистолетом, они избили парня и брызнули ему в лицо из газового баллончика. Фигурант из Бердянска, позвав на помощь запорожского товарища, таким образом решил отомстить за то, что пострадавший, как ему передали знакомые, плохо о нём говорил. Пистолет, нож и баллончик изъяты, начато уголовное производство по статье хулиганство с применением оружия. ВАЖНО megogo.net.

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