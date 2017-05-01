Всеукраинский турнир юных дзюдоистов «Казачок» прошел в Запорожье Республиканский турнир «Казачок», проведенный в нашем городе, собрал на своих татами более 300 маленьких дзюдоистов из различных регионов Украины. Этот традиционный уже чемпионат прошел при поддержке депутатов-моторовцев Михаила Молчанова и Виктора Гординского. В нынешнем году всеукраинский турнир юных дзюдоистов «Казачок», который проводится уже во второй раз, получился еще более многочисленным. В нем приняло участие более трехсот ребят из нашего областного центра и городов Запорожского края, Днепропетровска, Николаева и других регионов Украины. С японского языка дзюдо переводится, как мягкий путь. Это один из самых зрелищных видов спорта. Каждый поединок, в котором участвуют единоборцы в кимоно,- это маленький захватывающий спектакль со взлетом и падением, слезами и радостью, победой и поражением. Наверное, поэтому приверженцами этого благородного боевого искусства становятся не только дети, но также и их родители. Одним из призеров Всеукраинских соревнований среди ветеранов по дзюдо стал отец чемпиона турнира «Казачок» Миши Шевченко Александр Шевченко, который настолько увлекся этим видом спорта, что завоевал бронзовую медаль. Нынешний турнир «Казачок» проходил в спортивном зале Запорожского приватного университета. Однако, по словам главного судьи соревнований Георгия Глущенко, следующий казачий чемпионат маленьких дзюдоистов пройдет уже в более просторном и красивом помещении спорткомплекса «МОТОР СИЧ». Кстати сказать, депутаты – моторовцы Михаил Молчанов и Виктор Гординский не только оказывают моральную и материальную поддержку различным турнирам по дзюдо, но и помогают маленьким спортсменам оздоравливаться летом на Азовском море и выезжать на различные соревнования в другие регионы Украины. ВАЖНО megogo.net.

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