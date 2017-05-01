Можно ли запорожцам не платить за вывоз мусора и что за это грозит?

Расскажут наши коллеги в эфире программы «De Jure. С точки зрения закона». Сегодня запорожцы задолжали «Умвельту» более 16 миллионов гривен за вывоз мусора. Ведется претензионная работа, рассылаются «письма счастья». Есть уже и судебные прецеденты взыскания таких долгов. Кроме этого долг за вывоз мусора может стать камнем преткновения при продаже, дарении или оформлении иных документов, связанных с недвижимостью. А вот отказаться от услуги «вывоз мусора» практически не возможно. Впрочем, так никто не делает. Напомним, в конце апреля исполком горсовета принял решение о повышении тарифа на вывоз мусора. Теперь один житель Запорожья в месяц будет платить около 10 гривен за утилизацию твердых бытовых отходов.

Существуют ли штрафные санкции за не заключение договора на вывоз мусора? На этот и другие вопросы по теме: "Утилизация отходов" вы узнаете ответ на телеканале «АЛЕКС», в 20.00, в прямом эфире программы «De Jure. С точки зрения закона». После выпуска новостей станьте участником дискуссии, звоните и задавайте свои вопросы экспертам по телефонам 213-91-53 и 213-01-09.