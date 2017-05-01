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14-летний Кирилл Гуреев - Герой-спасатель года
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Акция Герой-спасатель года продолжается. В номинанты выдвинут 14-летний Кирилл Гуреев, который вытащил мальчика, упавшего в канализационный люк на Бабурке. 9-летний Миша упал в открытый бесхозный люк в посадке. Потерял сознание и получил травму черепа. Взрослых поблизости не было, 14-летнему Кириллу пришлось быстро принимать решение. Он спустился в люк и поднял окровавленного ребенка на поверхность. В главном управлении службы по чрезвычайным ситуациям области приняли решение номинировать Кирилла на звание Герой-спасатель года и Александровскую премию одновременно.
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