Строительство перегрузочного терминала на Днепре компании «Нибулон» выходит на финишный этап Накануне в селе Беленькое прошло оперативное совещание по строительству масштабного объекта инфраструктуры области. Компания «Нибулон» к середине июня завершит строительство речного терминала в селе Беленькое. Это важный инвестиционный проект для Запорожской области призван снять нагрузку с автомобильных дорог - до 300 тысяч тонн зерна в год. По завершению реализации инвест проекта планируемые объемы речных перевозок компании достигнут 4 миллионов тонн в год. Это позволит разгрузить автомобильные дороги от почти 166 тысяч грузовиков, а государству сэкономить миллиарды бюджетных денег на ремонте дорог. Во время уже традиционных еженедельных совещаний руководители «Нибулона» осмотрели все объекты на строительных площадках. Перегрузочный терминал – это высокотехнологичное, полностью автоматизированное предприятие, с возможностью перегружать на водный транспорт 12 тыс. тонн сельхозпродукции в сутки. Объем хранения зерна 76 тыс.тонн. Лучшее лабораторное оборудование позволит за 20 минут провести все необходимые анализы зерна, а весь процесс приемки сельхозпродукции от производителя займет 40-50 минут. После введения объекта в эксплуатацию громада Запорожского района и область получат большие перспективы: рабочие места, значительные поступления в бюджет, выгодные условия для местных сельхоз товаропроизводителей, разгрузка автомобильных дорог. ВАЖНО megogo.net.

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