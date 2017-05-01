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В городском фотоклубе открылась ежегодная выставка ко Дню Победы
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Экспозиция начинается с самых значимых кадров военных лет. Знамя над рейхстагом, запорожский комбат, а вот совсем редкий снимок – как 9 мая отмечают в 1945-м на острове Хортица, автор неизвестен. Как праздновали 9 мая в прошлом году – можно вспомнить глядя на снимки этой выставки. Здесь торжества на переправе, чествование ветеранов на аллее славы и в других не менее традиционных локациях, вечный огонь зажигает ныне покойный генерал Рубан. Хотя ветеранов с каждым годом все меньше, на их подвиге выросло уже не одно поколение . А как встречали День Победы на этот раз – запорожские фотохудожники покажут уже в следующем году.
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