В Запорожье с поличным задержали квартирных воров Накануне сотрудники уголовного розыска получили информацию: двое рецидивистов планируют обокрасть квартиру. Было решено задерживать их с поличным. Около полудня злоумышленники, воспользовавшись отмычками, попали в квартиру дома на улице имени Василия Сергиенко. Оттуда они вынесли украшения, деньги и новый плазменный телевизор. Но на выходе из помещения были задержаны правоохранителями. По информации обулправления Нацполиции, во время досмотра у них изъяты набор отмычек, перчатки и похищенное имущество. Продолжается следствие. ВАЖНО megogo.net.

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