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В селе Каневское прошёл традицонный митинг-реквием
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Митинг, посвящённый 72 годовщине Победы, собрал представителей всех поколений – от ветеранов до их правнуков. В этом и окрестных сёлах знают и помнят, какой ценой далось в сорок третьем году форсирование Днепра, создание плацдарма в районе сёл Разумовка, Нижняя Хортица, Каневское, Беленькое и последующее освобождение Запорожья. В селе Каневском в братской могиле захоронены более 350 воинов-совободителей нашего края, в том числе 8 героев советского союза. А шефство над ней взяла молодёжная организация предприятия «МОТОР СИЧ». Участники митинга почтили минутой молчания память павших героев и возложили цветы к обелиску. После завершения митинга для ветеранов провели праздничный концерт, также их ждала солдатская каша и фронтовые сто граммов.
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