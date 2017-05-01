Чемпионат области по стрельбе из лука «Хортица-2017» Впервые в Запорожье на острове Хортица прошел чемпионат области по стрельбе из лука на свежем воздухе «Хортица-2017». Соревнования имели статус открытых, поэтому в них принимали участие спортсмены из нескольких областей Украины. Впрочем, именно для запорожских лучников это первенство стало важным этапом отбора к чемпионатам высшего ранга. Ровно год назад выпустила свою первую стрелу София Резниченко, впрочем девушка уже имеет в своем активе золото всеукраинских соревнований. Надеется не ошибиться в родном городе.

Тренировка - залог успеха, уверен Сергей Завадский. На зимнем чемпионате Украины ему удалось выполнить норматив в кандидаты мастера спорта. Опыт сказался Сергей Резниченко за результаты соревнований берет золото среди взрослых в категории блочный лук. Точным в этой категории был и еще один запорожец Андрей Щербаха, который завоевал бронзу. Войти в тройку лучших в категории олимпийский лук удалось Софии Резниченко. А среди мужчин этой категории медаль высшей пробы завоевал спортсмен из Мелитополя Дмитрий Новохатний. ВАЖНО megogo.net.

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