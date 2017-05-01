В День Победы возлагали цветы не только к мемориалам погибших во вторую мировую войну, но и к памятнику последнему кошевому атаману Осипу Гладкому, похороненному на территории Запорожья. В 1775 году после ликвидации Запорожской Сечи казаки ушли за Дунай, к берегам Турции. Там выбрали кошевым атаманом Осипа Гладкого, в 1828 году он вернул войско запорожское на родину. Из него сформировали Азовское казачье войско, которое обосновалось на свободном побережье Азовского моря.

Пятиметровая фигура кошевого атамана была установлена благодаря поддержке президента предприятия «МОТОР СИЧ» Вячеслава Богуслаева. Сегодня он возлагает цветы к ее подножию и дарит продолжателям дела Осипа Гладкого – нынешним запорожским казакам - серебряную икону Георгия Победоносца. Считают, казачество всегда играло весомую роль в защите рубежей своей страны. Надеются, так будет оставаться и впредь.