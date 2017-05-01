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Чемпионат Украины по боксу среди юношей
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В городе Надворная Ивано-Франковской области прошел чемпионат Украины по боксу среди юношей. На этих соревнованиях блестяще выступила сборная Запорожской области, заняв 1 место по количеству наград среди 25 команд. В копилке наших спортсменов 5 золотых, серебряная и 3 бронзовые медали. Отметим, что все запорожцы, которым удалось выйти в финал, выиграли решающие поединки против сильнейших боксеров своих областей в этой возрастной категории.
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