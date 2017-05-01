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Чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юниоров
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Четыре медали чемпионата Украины по греко-римской борьбе среди юниоров, которой проходил в Николаеве, удалось завоевать запорожским классикам. Чемпионом Украины в весовой категории 55 кг стал Михаил Ступин. Бронзовые награды завоевали Антон Куценко, Артем Уточкин и Андрей Дегтярев в весовой категории 96 кг.
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