Трамвай против "Субару", переделанный стартовый пистолет и серийный вор из Веселого

-В Запорожье на пересечении Лермонтова и Жаботинского трамвай въехал в легковой автомобиль «Subaru Legacy». В результате ДТП никто не пострадал. Иномарка получила незначительные повреждения.

- В Мелитополе на улице Чкалова остановили автомобиль. В салоне находились 32-летний ранее судимый водитель и 25-летний пассажир. Во время осмотра обнаружены и изъяты стартовый пистолет «EKOL», переделанный для отстрела патронов травматического действия, магазин с 3 патронами, а также 12 гильз калибра 9 мм.

- Жители пгт Веселое неоднократно обращались с заявлениями о кражах. Подозреваемый - местный житель 1982 года рождения - задержан. Уже установили его причастность к 8 кражам, но подозревают что это далеко не полный перечень его преступлений.