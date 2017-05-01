ТРК "Алекс"
Массовое отравление детей в запорожской гимназии

Все ели одни и те же котлеты в школьной столовой. Два человека вызвали врачей, им поставлен диагноз ОРВИ. Обедали в столовой 235 учеников начальных классов. Ели макароны, котлеты и квашеную капусту. В группе продленного дня – тефтеля с пюре и компот. Плохо становится 19 школьникам – подтверждает директор гимназии. В столовой сейчас работает санэпидстанция.  Технологические нормы утверждают – выполняли. Пока что в столовой запретили использовать мясные и печеночные фарши. А для осмотра детей – кто пришел в школу – пригласили врача. Окончательные выводы – что стало причиной массового недомогания – можно будет сделать после результатов экспертизы.

  
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
9 МАЯ ПОЛК ПОБЕДЫ
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 