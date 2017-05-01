Массовое отравление детей в запорожской гимназии Все ели одни и те же котлеты в школьной столовой. Два человека вызвали врачей, им поставлен диагноз ОРВИ. Обедали в столовой 235 учеников начальных классов. Ели макароны, котлеты и квашеную капусту. В группе продленного дня – тефтеля с пюре и компот. Плохо становится 19 школьникам – подтверждает директор гимназии. В столовой сейчас работает санэпидстанция. Технологические нормы утверждают – выполняли. Пока что в столовой запретили использовать мясные и печеночные фарши. А для осмотра детей – кто пришел в школу – пригласили врача. Окончательные выводы – что стало причиной массового недомогания – можно будет сделать после результатов экспертизы. ВАЖНО megogo.net.

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