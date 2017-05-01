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Дорогой доблести через века
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В областном художественном музее открылась выставка, посвященная Дню Победы. В одной экспозиции постарались собрать память не о конкретной войне, а о войне как о социальной катастрофе. В музейной коллекции - более 400 работ посвященных второй мировой войне. Есть те, что написаны непосредственно на фронте, много уже переосмысленной позже философской лирики, но на этой выставке впервые предлагают совершенно новую концепцию – связь поколений через столетия борьбы за свободу. Начиная от казака Мамая и заканчивая работами, сделанными в зоне АТО. Владимир Гордийченко рисовал их прямо на передовой, на большой формат не было просто времени. В небольшом зале четко читается тема ужасов войны. Даже не понятно когда они были написаны. Пейзаж с поломанными верхушками сосен, только потом замечаешь за ними танки, Владимира Коробова. Изможденные дети войны Натальи Луценко были тогда и сейчас. На выставке не только живописные работы. Инсталяция из предметов, собранных на поле боя под Донецким аэропортом, дополняет картину. Не обошли вниманием и красные маки – давний символ пролитой казацкой крови. Как поется в старых походных песнях, заживают раны и земля укрывается маками – цветами памяти.
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