Дорогой доблести через века В областном художественном музее открылась выставка, посвященная Дню Победы. В одной экспозиции постарались собрать память не о конкретной войне, а о войне как о социальной катастрофе. В музейной коллекции - более 400 работ посвященных второй мировой войне. Есть те, что написаны непосредственно на фронте, много уже переосмысленной позже философской лирики, но на этой выставке впервые предлагают совершенно новую концепцию – связь поколений через столетия борьбы за свободу. Начиная от казака Мамая и заканчивая работами, сделанными в зоне АТО. Владимир Гордийченко рисовал их прямо на передовой, на большой формат не было просто времени. В небольшом зале четко читается тема ужасов войны. Даже не понятно когда они были написаны. Пейзаж с поломанными верхушками сосен, только потом замечаешь за ними танки, Владимира Коробова. Изможденные дети войны Натальи Луценко были тогда и сейчас. На выставке не только живописные работы. Инсталяция из предметов, собранных на поле боя под Донецким аэропортом, дополняет картину. Не обошли вниманием и красные маки – давний символ пролитой казацкой крови. Как поется в старых походных песнях, заживают раны и земля укрывается маками – цветами памяти. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО 9 МАЯ ПОЛК ПОБЕДЫ СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Май 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31