|
Родители в отключке, ребёнок без присмотра
|
26 летние папа и мама заснули прямо на улице, а их годовалое дитя в это время надрывалось в коляске. Именно такую картину застали патрульные, прибывшие на вызов на улицу Круговая в Шевченковском районе. Ребёнок как ни кричал в коляске, родителей разбудить не смог. Это пришлось делать медикам, которых вызвали прибывшие на место патрульные. Дальше их отпустили. Однако менее, чем через 3 часа уже другой экипаж обнаружил их том же состоянии на улице Алексея Порады. При этом ребёнок лежал на земле возле бесчувственных родителей. На этот раз малыша отправили в первую горбольницу, а более-менее пришедших в себя после рецидива вернули в райотдел. В службе по делам детей горсовета заявили, что родители прошли освидетельствование и какого-либо опьянения не выявили. На следующий день оба пришли в райотдел и спросили, как вернуть ребёнка. Что с ними произошло, родители объяснить не смогли. Теперь вопрос возвращения ребёнка на контроле соцслужбы, а папе с мамой придётся доказывать, что они способны и достойны воспитывать малыша.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!