ТРК "Алекс"
Инвалид без газа

Человеку без ног, исправно платившему по счетчику, пока болел - отключили газ. Село Беленькое, Запорожская 4а. Инвалид показывает платежки, говорит, платил исправно. А потом заболел, и пока лечился - жил у брата. Тем временем по версии компьютера набежал долг – более 5 тысяч гривен. Пенсионеры присылают повестку в суд. И 10 дней назад отключают газ.  Газовщики утверждают, абонент не является льготчиком, субсидиями не пользуется. С октября 2015 года не платил, а с июля 2016 – не передавал показания. Поэтому начисляли по расчетным показателям.  Подключить инвалида обещают после того как он оплатит долг. Так что пока Алексей готовит пищу на самодельной электроплитке и радуется наступившему теплу. Подключить газ назад будет стоить еще от 250 гривен до 3 тысяч.

  
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
9 МАЯ ПОЛК ПОБЕДЫ
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 