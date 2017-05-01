|
Инвалид без газа
|
Человеку без ног, исправно платившему по счетчику, пока болел - отключили газ. Село Беленькое, Запорожская 4а. Инвалид показывает платежки, говорит, платил исправно. А потом заболел, и пока лечился - жил у брата. Тем временем по версии компьютера набежал долг – более 5 тысяч гривен. Пенсионеры присылают повестку в суд. И 10 дней назад отключают газ. Газовщики утверждают, абонент не является льготчиком, субсидиями не пользуется. С октября 2015 года не платил, а с июля 2016 – не передавал показания. Поэтому начисляли по расчетным показателям. Подключить инвалида обещают после того как он оплатит долг. Так что пока Алексей готовит пищу на самодельной электроплитке и радуется наступившему теплу. Подключить газ назад будет стоить еще от 250 гривен до 3 тысяч.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!